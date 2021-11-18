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Міністр Лещенко прокоментував планування замаху на нього

18/11/2021 18:49

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко здивований, що його замовили через корпоративний конфлікт 2018 року.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським у четвер, 18 листопада.

“Для мене є певним шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина США, не лише по відношенню до мене, але до інших аграріїв… Маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань”, – сказав Лещенко, якого цитує “Укрінформ”.

Він додав, що виграв всі суди у справі щодо корпоративного конфлікту, який стався у 2018 році.

Міністр зазначив, що у своєму інтерв’ю виданню KyivPost у січні 2021 року детально розповів про цей конфлікт.

“Ця ситуація для мене шокуюча, але я просто хочу сказати наступне: якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах і шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив у цьому питанні, оскільки всі матеріали та дані про українську землю знаходиться у правоохоронних органах і залякуючи ви нічого не досягнете”, – сказав він.

Лещенко також розповів, що відколи у 2020 році очолив Держгеокадастр, має державну охорону, оскільки йому і членам його родини постійно погрожують через земельні питання.

“Я хочу сказати, що з 2020 року, з моменту, як я приступив до виконання посадових обов’язків голови Держгеокадастру, я знаходжуся згідно з Указом президента під охороною.

Міністр також нагадав, що не обіймав високих політичних посад у 2018 році – в часи, коли мав справу із теперішнім замовником свого убивства, громадянином США.

«Я не був на жодній посаді. Це був 2018 рік. Я був аграрієм, який працював у сільському господарстві й ніякого відношення до політичної діяльності взагалі не мав», – сказав Лещенко.

Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що події, пов’язані із цією справою, відбувалися саме у 2018 році. «Тобто, до того, як пан Роман обійняв будь-яку державну посаду», – підкреслив він.

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Україна

Міністр Лещенко прокоментував планування замаху на нього

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко здивований, що його замовили через корпоративний конфлікт 2018 року. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ Денисом...

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