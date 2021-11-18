У Печерському районі Києва в смітнику знайшли частини людського тіла

Фото пресслужби поліції

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі у сміттєвому контейнері.

Про це в четвер, 18 листопада, повідомляє головне управління Нацполіції в місті Києві.

“До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт”, – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб, причетних до вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Читайте також:

На Луганщині затримали патрульного, якого підозрюють у вбивстві колеги