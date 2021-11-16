На Луганщині затримали патрульного, якого підозрюють у вбивстві колеги

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Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві свого колеги в Рубіжному.

Про це у вівторок, 16 листопада, у фейсбуці повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

“Слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції, тому досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Як інформувала “Новинарня“, в Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов’язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Його табельна зброя зникла.

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