На Луганщині затримали патрульного, якого підозрюють у вбивстві колеги

Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві свого колеги в Рубіжному.
Про це у вівторок, 16 листопада, у фейсбуці повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.
“Слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції, тому досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.
Як інформувала “Новинарня“, в Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов’язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Його табельна зброя зникла.
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