“Bayraktar довели свою ефективність”: Залужний переговорив із гендиректором турецької компанії Вaykar Makina

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Вaykar Makina Халюком Байрактаром.
Під час зустрічі обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних силах України.
Про переговори у четвер, 18 листопада, повідомила пресслужба головкома.
“Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України. Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації”, – написав Залужний.
Він додав, що в планах компанії – продовження виробництва безпілотників останнього покоління “Akinci”, на який встановлюються українські двигуни.
“Вaykar Makina” працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року.
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