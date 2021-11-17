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В Україні випробували нову бойову частину для авіаційної ракети РС-80

17/11/2021 13:19

Державна акціонерна холдингова компанія “Артем” успішно випробувала дослідні зразки осколково-фугасної бойової частини до некерованої авіаційної ракети РС-80.

Про це в середу, 17 листопада, повідомила пресслужба “Укроборонпром”.

Зазначається, що БЧ знищує противника завдяки утворенню під час вибуху великої кількості фрагментованих осколків заданої ваги, які мають велику кінетичну енергію та дають змогу вражати цілі на значній відстані.

“Результати випробування доводять правильність вибору конструкції бойової частини, рівномірне розповсюдження осколкового поля та його високу щільність”, – йдеться в повідомленні.

Некеровані авіаційні ракети РС-80 спроєктовані фахівцями ДАХК “Артем”. Цими ракетами озброєно ударні та спеціальні вертольоти, а також штурмовики, винищувачі та бомбардувальники авіації ЗСУ.

РС-80 пробивають 400 мм броні та мають дальність запуску в 1300 – 5000 метрів. Це озброєння уражає повітряні цілі на відстані до – до 4 км, а наземні – до 7 км і призначене для знищення особового складу противника, броньованої техніки, фортифікаційних споруд та інших цілей.

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