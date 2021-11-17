Українські військові на лінії розмежування затримали бойовика “ЛНР”

Українські військовослужбовці, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”.
Як інформує пресцентр штабу ООС у середу, 17 листопада, зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався в сторону українських позицій.
Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток так званої “ЛНР” та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.
Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
Попередньо було встановлено, що затриманий є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.
Там він був на “посадах” стрільця, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемета “Утьос”.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
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