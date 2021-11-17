Українські військові на лінії розмежування затримали бойовика “ЛНР”

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Українські військовослужбовці, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”.

Як інформує пресцентр штабу ООС у середу, 17 листопада, зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався в сторону українських позицій.

Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток так званої “ЛНР” та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Попередньо було встановлено, що затриманий є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Там він був на “посадах” стрільця, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемета “Утьос”.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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