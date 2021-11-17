Міністри оборони України й Великлї Британії виступили зі спільною заявою

Фото: пресслужба Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес виступили зі спільною заявою під час візиту держсека до України.

Текст заяви оприлюднила пресслужба Міноборони у середу, 17 листопада.

У ній наголошується, що Україна та Велика Британія – стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони.

Минулого тижня у Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду.

“Цей документ продовжує реалізацію спільних проектів з розвитку спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України, згідно з домовленостями, досягнутими у червні, коли Велика Британія, Україна та консорціум промисловості Сполученого Королівства підписали Меморандум про реалізацію з метою співпраці для підвищення військово-морських спроможностей України”, – йдеться в заяві.

Зустріч, що відбулася у вівторок, 16 листопада, – черговий етап двосторонньої співпраці для підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності.

“Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України“, – йдеться в заяві.

Вказується, що національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні.

“Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки. Ми непохитні в цій підтримці і разом ми залишаємося пильними та об’єднаними у захисті наших спільних цінностей і свобод”, – заявили обидві сторони.

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