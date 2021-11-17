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Помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Анатолій Пушняков

17/11/2021 23:03

На 68-му році життя помер генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, який був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України у 2014-2016 роках.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері 17 листопада повідомив багаторічний начальник пресслужби “сухопутки” Іван Ареф’єв.

“Пішов з життя генерал-лейтенант Анатолій Пушняков. Боляче, що такі люди йдуть саме тепер…” – написав він у фейсбуці.

Генерал Пушняков, якого у військах називали “Дєд Мопед” – повний лицар ордена Богдана Хмельницького (І ступеня – 2015, ІІ ступеня – 2013, ІІІ ступеня – 2005).
Народився 3 березня 1954 року в смт Кодима на Одещині. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище (1975), Військову академію бронетанкових військ ім. Малиновського (1987), Національну академію оборони України (2000).
Військову кар’єру почав за радянських часів із командира танкового взводу. Воював в Афганістані.
У 2000-х роках обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача корпусу Південного оперативного командування, з 2002 – командувач 32-го армійського корпусу. У 2004 році – перший заступник командувача військ Західного оперативного командування.
2005 – командир українського миротворчого контингенту, одночасно заступник командира багатонаціональної дивізії “Центр Південь”.
2006-2007 – начальник Головного управління особового складу – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
2007-2009 – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки.
Із 2009 року – перший заступник командувача СВ ЗС України. Із 6 травня 2014 року – командувач Сухопутних військ (звільнений 13 січня 2016 року за власним рапортом). Перед тим частина активних парламентаріїв домагалася його люстрації, звинувачуючи в багатьох хибах під час війни.

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