Прикордонники України заборонили в’їзд 22-річній російській блогерці та оштрафували її

Фото: ДПСУ

У пункті пропуску “Київ (Жуляни)” українські прикордонники видворили росіянку Альону Вотінцеву, яка влітку поточного року незаконно відвідала окуповану АР Крим.

Інцидент трапився в середу, 17 листопада.

“Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця є порушницею українського законодавства”, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники встановили, що в серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є блогеркою, незаконно відвідала Крим. На територію тимчасово окупованого Росією півострова вона в’їжджала автомобілем через незаконно побудований міст через Керченську протоку.

“За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років”, – йдеться в повідомленні.

Агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що йдеться про Альону Вотінцеву.

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