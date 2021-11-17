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Комітет ООН схвалив проєкт оновленої резолюції про права людини в Криму

17/11/2021 19:58

Третій комітет ООН у Нью-Йорку більшістю голосів схвалив проєкт оновленої резолюції Генасамблеї ООН “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”.

За це у середу, 17 листопада, проголосували 64 країни,  “проти” – 20, “утрималися” – 94, передає “Укрінформ”.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Індія, Казахстан, Сербія, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

У документі наголошується, що силове захоплення Криму незаконне, є порушенням міжнародного права, і ці території мають бути негайно повернуті Україні.

Автори проєкту нагадують, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є нелегітимним і мають називатися “окупаційними органами влади Російської Федерації”.

У проєкт резолюції висловлено занепокоєння фактом притягнення до відповідальності окупантами за оприлюднення доповідей Генерального секретаря щодо стану прав людини Криму.

Автори документа також стурбовані політично мотивованим переслідуванням, катуванням та свавільними затриманнями й арештами, позасудовими вбивствами, викраденням, примусовим зникненням людей. Ідеться про переслідування таких осіб, як Емір-Усеїн Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял та багатьох інших.

У документі також ідеться про обмеження, з якими стикаються українці, у тому числі корінний народ Криму кримські татари, у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також здатність утримувати їхню самобутність, культуру й отримувати освіту українською та кримськотатарською мовами.

Також наголошується на знищенні культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопках, передачі культурних цінностей та переслідуванні релігійних традицій на півострові.

У документі висловлено занепокоєння мілітаризацією та асиміляцією молоді в Криму Російською Федерацією, зокрема бойовою підготовкою для кримських дітей, введенням «військово-патріотичної» системи освіти.

Також вказується на незаконність перепису населення в АРК російською окупаційною владою.

Наголошується, що окупаційна влада зобов’язана забезпечити питною водою всіх жителів Криму, без дискримінації, для особистого та побутового споживання.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, презентуючи проєкт резолюції перед голосуванням, зазначив, що в основі резолюції лежить доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму, підготовлена в серпні.

“Мене не дивує, що після всіх висновків генерального секретаря Російська Федерація притягує до відповідальності кримчан за передрук його доповіді. Було б дивно, якби цього не зробила держава, яка займає місце Радянського Союзу в Раді Безпеки!”, – сказав він.

Кислиця наголосив, що до проєкту резолюції внесено низку істотних елементів. Документ, зокрема, закликає окупаційну владу забезпечити кримчан прісною водою; припинити репресії проти корінного населення; зняти заборони на діяльність релігійних груп; зупинити руйнування культурної та природної спадщини; забезпечити безпеку журналістів та інших працівників ЗМІ; розслідувати насильницькі зникнення; звільнити політичних заручників.

Голосування за резолюцію в Генеральній Асамблеї ООН очікується в грудні.

Співавторами резолюції виступили, зокрема, Австралія, Австрія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Молдова.

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