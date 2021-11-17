Британія заявила про сотні кібератак із Росії і Китаю, пов’язаних із дослідженням COVID-вакцин

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За останній рік Велика Британія зіштовхнулася із сотнями випадків кібератак, метою яких було дослідження вакцин проти COVID-19.

Зафіксована низка інцидентів пов’язана з Росією та Китаєм, повідомляє Sky News.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC), який входить до Центру урядового зв’язку країни, повідомив про 777 кібератак цього року.

Вони торкнулися близько 20% організацій у секторі охорони здоров’я та вакцин, включаючи лікарні та дослідницькі центри.

Зокрема йдеться про глобальну хакерську кампанію, покладену на Службу зовнішньої розвідки Росії. Так звана атака SolarWinds розглядається як “одне з найсерйозніших кібервторгнень за останній час”, зазначається у звіті NCSC.

Інший великий інцидент, пов’язаний з актом, підтримуваним державою, був пов’язаний з атакою на Microsoft.

Директор Центру урядового зв’язку Британії Джеремі Флемінг охарактеризував ці випадки, як “два з найсерйозніших глобальних кіберінцидентів, які ми бачили за останні роки”.

У NCSC заявили, що Китай є “високорозвиненим” оператором у кіберпросторі зі “зростаючими амбіціями щодо поширення свого впливу за межі своїх кордонів” і доведеним інтересом до комерційних секретів Британії.

За словами Флемінга, сьогодні технологічне лідерство зміщується на схід.

“Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це безпосередня загроза для кібербезпеки британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів”, – сказала виконавча директорка NCSC Лінді Кемерон.

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