У ВР презентували законопроєкт, який стимулюватиме розвиток українського книговидання і книгорозповсюдження

У Верховній Раді України презентували законопроєкт 6287, покликаний стимулювати розвиток українського книговидання і книгорозповсюдження.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

“Проєкт розроблено громадським і експертним середовищем, його співавторами стали 64 депутати з усіх фракцій та груп, крім ОПЗЖ. Якщо Верховна Рада підтримає цей проєкт, книгарні, що продають книжки українською мовою, отримають відшкодування витрат на оренду. Крім того, при народженні дитини і при досягненні дитиною 14-річного віку буде надаватися книжковий сертифікат, за який люди зможуть придбати українські книги”, – написав нардеп.

Зі слів В’ятровича, документ дозволить за лічені роки збільшити книжковий ринок і мережу книгарень “в рази”.

“Частка людей, охоплених читанням, істотно зросте, причому це буде читання переважно українською мовою по всій країні. Певен, що кошти на підтримку української книжки – це ресурси на зміцнення оборони України. Тому тут економити не маємо права”, – резюмував народний депутат.

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