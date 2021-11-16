У ВР презентували законопроєкт, який стимулюватиме розвиток українського книговидання і книгорозповсюдження

У Верховній Раді України презентували законопроєкт 6287, покликаний стимулювати розвиток українського книговидання і книгорозповсюдження.
Про це у вівторок, 16 листопада, повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.
“Проєкт розроблено громадським і експертним середовищем, його співавторами стали 64 депутати з усіх фракцій та груп, крім ОПЗЖ. Якщо Верховна Рада підтримає цей проєкт, книгарні, що продають книжки українською мовою, отримають відшкодування витрат на оренду. Крім того, при народженні дитини і при досягненні дитиною 14-річного віку буде надаватися книжковий сертифікат, за який люди зможуть придбати українські книги”, – написав нардеп.
Зі слів В’ятровича, документ дозволить за лічені роки збільшити книжковий ринок і мережу книгарень “в рази”.
“Частка людей, охоплених читанням, істотно зросте, причому це буде читання переважно українською мовою по всій країні. Певен, що кошти на підтримку української книжки – це ресурси на зміцнення оборони України. Тому тут економити не маємо права”, – резюмував народний депутат.
Читайте також:
Інститут книги визначив майже 700 видань, які будуть закуплені для українських бібліотек
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!