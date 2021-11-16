Апеляційний адмінсуд за дивних обставин відклав рішення у “нафтовій” справі “Коломойський проти АМКУ”

Шостий апеляційний адміністративний суд. Ілюстративне фото

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав судове засідання у справі щодо паливного картелю олігарха Ігоря Коломойського через недопуск журналістів.

Як передає “Новинарня” із суду, це сталося у вівторок, 16 листопада.

Від рішення в цьому провадженні – “Укрнафта” та інших структури Коломойського проти Антимонопольного комітету – залежить, чи сплатить Коломойський 4,7 млрд гривень штрафу державі та чи та чи зможе Антимонопольний комітет використовувати проти олігархів докази, зібрані Національним антикорупційним бюро.

Але сьогодні керівництво суду не пустило в засідання ані журналістів, ані вільних слухачів, посилаючись на маленький зал та карантинні обмеження. Як наслідок, судді перенесли засідання на 23 листопада й пообіцяли забезпечити того дня онлайн-трансляцію, щоб дотриматись гласності та відкритості судового процесу.

У цій справі Шостий апеляційний адмінсуд мав винести вердикт ще 8 листопада. Однак тоді засідання зірвалося через відпустку судді.

Відомо, що сприятливе для Коломойського рішення фактично заборонить АМКУ використовувати в будь-яких свої справах проти будь-яких суб’єктів докази, зібрані детективами НАБУ.

“Якщо апеляційний суд винесе рішення проти АМКУ – це відомство до внесення змін до антимонопольного законодавства не зможе викривати порушення, вчинення яких монополісти та картелісти намагалися приховати. Адже Комітет не має повноважень прослуховувати телефони, проводити обшуки та здійснювати інші слідчі чи оперативні заходи. А значить, єдину зброю проти конспірології впливових порушників – взаємодію з правоохоронцями – в АМКУ заберуть. Таким чином Коломойський допоможе не тільки собі, а й іншим колегам по олігархічному цеху”, – заявила експертка “Ліги антитрасту” Юлія Коробова.

Раніше одіозний Окружний адміністративний суд міста Києва вже прийняв рішення на користь олігарха Коломойського, і апеляція його підтримала. Проте Верховний Суд – скасував та направив справу на новий розгляд.

На новому розгляді ОАСК знову прийняв рішення на користь олігарха. Тепер справа вдруге за апеляційною інстанцією.

автор: Катерина Петренко

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