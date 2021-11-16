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Швеція підтримує ідею військової навчальної місії ЄС в Україні

16/11/2021 19:38

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом Європейського Союзу.

Про це він заявив програмі радіо Ekot, інформує “Європейська правда” у вівторок, 16 листопада.

Міністр підтримує пропозицію в рамках ЄС, яка надійшла від країн Балтії, щодо навчальної місії в Україні.

“Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України”, – заявив він.

Гульквіст сказав, що у цьому контексті Швеція хоче з’ясувати, яким чином може зробити свій вклад.

“Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою”, – зауважив міністр.

У жовтні в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

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