Швеція підтримує ідею військової навчальної місії ЄС в Україні

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом Європейського Союзу.
Про це він заявив програмі радіо Ekot, інформує “Європейська правда” у вівторок, 16 листопада.
Міністр підтримує пропозицію в рамках ЄС, яка надійшла від країн Балтії, щодо навчальної місії в Україні.
“Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України”, – заявив він.
Гульквіст сказав, що у цьому контексті Швеція хоче з’ясувати, яким чином може зробити свій вклад.
“Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою”, – зауважив міністр.
У жовтні в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.
ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.
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