Столтенберг запросив Україну на зустріч міністрів закордонних справ НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Україні у сфері безпеки та запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць, що має відбутися у грудні у Ризі.

Про це керівник Альянсу повідомив у понеділок, 15 листопада, в Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із керівником МЗС України.

“НАТО підтримує Україну, і це не складає загрози для Росії. Всі навчання союзників у регіоні Чорного моря мають оборонну спрямованість та є прозорими. Тож, пан Кулеба, ми будемо залишатися у тісному контакті щодо розвитку цієї ситуації (із концентрацією військ РФ на кордонах України – ред.). Я сподіваюся вітати Вас у Ризі під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО наступного місяця», – сказав Єнс Столтенберг, якого цитує “Укрінформ”.

Дмитро Кулеба подякував за таке запрошення, що було передано міністрам закордонних справ України і Грузії, та висловив впевненість у продовженні плідного партнерства України з Північноатлантичним Альянсом.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Брюсселя.

Однією з головних тем під час переговорів із партнерами по ЄС і НАТО є ситуація з безпеки, що складається навколо України після чергових дій Росії із нарощування військової присутності на кордонах України та на її тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі.

Український урядовець сьогодні візьме також участь у зустрічі представників ключових Євроінституцій з міністрами закордонних справ Східного Партнерства в рамках підготовки до саміту цієї програми у грудні поточного року.

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