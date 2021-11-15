СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / Україна / Столтенберг запросив Україну на зустріч міністрів закордонних справ НАТО

Столтенберг запросив Україну на зустріч міністрів закордонних справ НАТО

15/11/2021 15:10

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Україні у сфері безпеки та запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць, що має відбутися у грудні у Ризі.

Про це керівник Альянсу повідомив у понеділок, 15 листопада, в Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із керівником МЗС України.

“НАТО підтримує Україну, і це не складає загрози для Росії. Всі навчання союзників у регіоні Чорного моря мають оборонну спрямованість та є прозорими. Тож, пан Кулеба, ми будемо залишатися у тісному контакті щодо розвитку цієї ситуації (із концентрацією військ РФ на кордонах України – ред.). Я сподіваюся вітати Вас у Ризі під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО наступного місяця», – сказав Єнс Столтенберг, якого цитує “Укрінформ”.

Дмитро Кулеба подякував за таке запрошення, що було передано міністрам закордонних справ України і Грузії, та висловив впевненість у продовженні плідного партнерства України з Північноатлантичним Альянсом.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Брюсселя.
Однією з головних тем під час переговорів із партнерами по ЄС і НАТО є ситуація з безпеки, що складається навколо України після чергових дій Росії із нарощування військової присутності на кордонах України та на її тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі.

Український урядовець сьогодні візьме також участь у зустрічі представників ключових Євроінституцій з міністрами закордонних справ Східного Партнерства в рамках підготовки до саміту цієї програми у грудні поточного року.

Читайте також:
У НАТО відсутній консенсус щодо членства України, – Столтенберг

Унікальних переглядів: 88
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала в Харкові іноземця, якого Інтерпол розшукує за підозрою в участі в двох терорганізаціях

Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що затримала у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Про це пресцентр СБ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse