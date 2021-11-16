Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медіацію (№3504), що передбачає можливість добровільного врегулювання конфлікту поза судом за допомогою спеціального посередника – медіатора.

Як передає “Новинарня“, за відповідне рішення у вівторок, 16 листопада, проголосували 247 народних депутатів.

Документ закріплює можливості проведення процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання спору шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.

Зазначається, що медіатор – незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо ухвалення рішень по суті спору.

Крім цього, документ визначає правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Її можна застосовувати у будь-яких спорах, які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації до та під час звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін за умови незалежності та неупередженості медіатора.

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