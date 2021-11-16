СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3244749 +16308
Летальні випадки:
77985 +838
Одужали:
2664373 +21914
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15292648 (+45674). Оновлено: 08:14 16.11.2021
Home / Україна / Політика / Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію

Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію

16/11/2021 15:32

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медіацію (№3504), що передбачає можливість добровільного врегулювання конфлікту поза судом за допомогою спеціального посередника – медіатора.

Як передає “Новинарня“, за відповідне рішення у вівторок, 16 листопада, проголосували 247 народних депутатів.

Документ закріплює можливості проведення процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання спору шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.

Зазначається, що медіатор – незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо ухвалення рішень по суті спору.

Крім цього, документ визначає правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Її можна застосовувати у будь-яких спорах, які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації до та під час звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін за умови незалежності та неупередженості медіатора.

Читайте також:
В Україні призначили перший склад Етичної ради, необхідної для судової реформи

Унікальних переглядів: 41
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Слуги народу” не підтримають відставку Ткаченка із посади глави МКІП, – Арахамія

Парламентська фракція “Слуга народу” не підтримуватиме під час голосування в у Верховній Раді відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики. Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це заявив голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse