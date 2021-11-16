Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, – ЗМІ

Фото: "Телеграф"

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко написав заяву про звільнення з посади.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує “Інтерфакс-Україна” із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що одна з головних причин звільнення Сенниченка – “невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно вплинути на рейтинги влади”.

Кабінет Міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна 18 вересня 2019 року.

Читайте також:

Міністр культури та інформполітики Ткаченко подав у відставку