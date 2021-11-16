СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3244749 +16308
Летальні випадки:
77985 +838
Одужали:
2664373 +21914
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15292648 (+45674). Оновлено: 08:14 16.11.2021
Home / Війна / Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, – ЗМІ

Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, – ЗМІ

16/11/2021 21:25

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко написав заяву про звільнення з посади.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує “Інтерфакс-Україна” із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що одна з головних причин звільнення Сенниченка – “невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно вплинути на рейтинги влади”.

Кабінет Міністрів України призначив Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна 18 вересня 2019 року.

Читайте також:
Міністр культури та інформполітики Ткаченко подав у відставку

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Луганщині затримали патрульного, якого підозрюють у вбивстві колеги

Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві свого колеги в Рубіжному. Про це у вівторок, 16 листопада, у фейсбуці повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse