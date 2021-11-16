В Україну прибув держсек з питань оборони Британії Бен Воллес

Розпочався робочий візит до України делегації Міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.
У вівторок, 16 листопада, високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства Олексій Резніков.
Олексій Резніков і Бен Воллес поклали квіти до стели з Дзвоном Пам’яті.
“Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства вшанували пам’ять українських воїнів, які віддали життя за волю і незалежність нашої держави, захищаючи Україну від підступного російського окупанта”, – повідомив пресцентр МОУ.
Деталей та очікувань від зустрічі відомство не називає.
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