В Україну прибув держсек з питань оборони Британії Бен Воллес

Фото: МОУ

Розпочався робочий візит до України делегації Міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

У вівторок, 16 листопада, високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства Олексій Резніков.

Олексій Резніков і Бен Воллес поклали квіти до стели з Дзвоном Пам’яті.

“Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства вшанували пам’ять українських воїнів, які віддали життя за волю і незалежність нашої держави, захищаючи Україну від підступного російського окупанта”, – повідомив пресцентр МОУ.

Деталей та очікувань від зустрічі відомство не називає.

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