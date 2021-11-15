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Від українського народу: в папській базиліці Санта Марія Маджоре встановили пам’ятну дошку святим Кирилу й Методію

15/11/2021 14:50

У папській базиліці Санта Марія Маджоре в Римі відбулось відкриття та освячення пам’ятної дошки українською мовою святим Кирилу та Методію, творцям слов’янської писемності.

Символ вдячності українського народу в неділю, 14 листопада, освятили Патріарх УГКЦ Святослав та настоятель базиліки кардинал Станіслав Рилько.

Про це інформує департамент інформації УГКЦ.

Захід розпочався молебнем до Пресвятої Богородиці у найголовнішій каплиці базиліки, де зберігається чудотворна ікона “Спасіння римського народу”.

Перед початком богослужіння присутніх привітав кардинал Рилько.

У своєму слові наголосив на “історичному значенні події встановлення пам’ятної дошки на честь святих Кирила та Методія у найстарішій базиліці західного світу, де у далекому 868 році папа Андріан ІІ благословив богослужбові книги слов’янською мовою”.

Патріарх Святослав водночас вказав на два символічні жести, які святі апостоли слав’янських народів здійснили у 868 році: “Перший жест – це віднайдення мощей святого Папи Климента, який віддав своє життя за Христа на території сучасного Криму. Ці реліквії вони повернули додому, принісши їх до Рима як плід їхньої місійної діяльності. Другий жест – це переклад на церковнослов’янську мову літургійних книг, які ці два брати підготували для їхньої місії, і Папа Андріан ІІ апробував і благословив у цій базиліці”.

Сучасні історики, вважає Блаженніший Святослав, трактують ці два жести як “знак особливого зв’язку між Церквами Заходу та Сходу”.

“Сьогодні з вдячністю згадуючи цю важливу історичну подію, ми теж хочемо здійснити два жести: подарувати для базиліки копію ікони Salus Populi Romani і залишити її тут, – так, як це зробили святі Кирило і Методій, коли принесли сюди мощі святого Климента та літургійні книги. Ми знаємо, що Папа Франциск перед кожною своєю апостольською подорожжю приходить сюди, щоби помолитися. Ми в Україні очікуємо Святішого Отця і віримо, що перед тим, як приїхати до нас, він прийде сюди, щоб принести до стіп Богородиці страждання та сподівання нашого народу”, – сказав владика Святослав.

Другий жест – це благословення пам’ятної дошки українською мовою творцям слов’янської писемності: “Їхня місія має надзвичайно великі духовні плоди віри нашого народу, яку не змогли знищити навіть переслідування комуністичного терору”.

Блаженніший Святослав також вказав на драматичну ситуацію в Україні, Білорусії та Польщі, “де навіть особа емігранта використовується для того, щоб спровокувати агресію та ненависть”.

“Саме тому ми повинні прибігати до Богородиці у наших молитвах за зцілення ран минулого та сьогодення”, – наголосив Глава УГКЦ.

Ініціатором заходу був владика Іриней Білик, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре, єпископ-емерит УГКЦ.

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