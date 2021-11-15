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В ОАЕ триває аерокосмічна виставка Dubai Airshow-2021: як представлена Україна

15/11/2021 20:05

В Об’єднаних Арабських Еміратах триває Міжнародна аерокосмічна виставка “Dubai Airshow- 2021” та 10-та Дубайська конференція командувачів Повітряних сил.

Про це в понеділок, 15 листопада, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.

Українську військову делегацію очолює командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Із українських компаній у виставці бере участь державне підприємство “Антонов”. Зокрема компанія представлятиме військово-транспортний літак Ан-178.

Участь України у цих заходах – унікальна можливість для проведення міжнародних зустрічей, обговорення стратегій та операцій у безпековій сфері, спілкування та обміну думками щодо новітніх технологій та останніх розробок авіаційної техніки”, – йдеться в повідомленні ГШ.

Довідково:
У попередні роки а Аерокосмічній виставці “Dubai Air Show ” взяло участь чимало компаній. У 2019 році виставку відвідало близько 85 тис. людей, 314 офіційних делегацій з 148 країн світу, 1200 місцевих і міжнародних компаній та установ, 1420 журналістів міжнародних засобів масової інформації, також було продемонстровано 161 новітня модель літаків, як в повітрі, так і на статичній стоянці.
“Dubai Airshow – 2021” є провідним спеціалізованим майданчиком світового класу для експертів та працівників авіаційної сфери, на якому представлені найвідоміші компанії у галузі авіабудування. Захід співпадає із проведенням всесвітньої виставки “Expo 2020 Dubai”, яка вважається однією із найбільших і найзначущіших на Близькому Сході.

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