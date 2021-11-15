СБУ затримала в Харкові іноземця, якого Інтерпол розшукує за підозрою в участі в двох терорганізаціях

Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що затримала у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю.

Про це пресцентр СБ повідомив у понеділок, 25 листопада.

“29-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії, який є членом терористичних організацій “Ісламська партія Туркестану” та “Ісламська держава Іраку”, незаконно прибув на територію України у 2021 році. Головна мета переїзду в нашу державу – спроба уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині. За даними правоохоронців, у 2017 році цей чоловік займався відправкою бойовиків для збройних конфліктів у Сирії та Іраку“, – йдеться в пресрелізі.

“Вдома” бойовика звинувачують в участі у злочинній організації, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років, наголошує СБ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати на території України.

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