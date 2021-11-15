СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / В окупації / Росія планує визнати товарні сертифікати ОРДЛО

Росія планує визнати товарні сертифікати ОРДЛО

15/11/2021 19:00

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду в місячний термін забезпечити визнання в РФ чинними сертифікатів про походження товарів, виданими органами й організаціями, що фактично діють на території не підконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Відповідний указ президента РФ від 15 листопада опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У ньому наголошується, що документ затверджено “як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в ОРДЛО на підставі Мінських угод”, пише російське агентство “Интефакс”.

Цим самим документом уряд має забезпечити “допуск на рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районів, з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб”, ідеться в тексті указу.

Уряд також має забезпечити незастосування кількісних обмежень експорту та імпорту щодо товарів, переселення яких здійснюється через держкордон РФ на території зазначених районів або з таких територій (за винятком окремих видів товарів).

Крім того, уряд має визначити перелік товарів, на які не поширюватимуться зазначені правила. Уряду також доручено визначити пункти пропуску через кордон РФ, через які зазначені товари переміщуватимуться.

Як зазначено в документі, указ затверджено “з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України та недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади та погіршення ситуації внаслідок поширення нової коронавірусної інфекції”.

Указ набуває чинності з дня його підписання.

Читайте також:
Сепаратисти “ЛНР” і “ДНР” провели пропагандистський “круглий стіл” для оголошення результатів ексгумаційних робіт: що не так

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною. У своєму відеозвернені, опублікованому в соцмережах у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse