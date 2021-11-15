Росія планує визнати товарні сертифікати ОРДЛО

Ілюстративне фото: Донецьк

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду в місячний термін забезпечити визнання в РФ чинними сертифікатів про походження товарів, виданими органами й організаціями, що фактично діють на території не підконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Відповідний указ президента РФ від 15 листопада опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У ньому наголошується, що документ затверджено “як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в ОРДЛО на підставі Мінських угод”, пише російське агентство “Интефакс”.

Цим самим документом уряд має забезпечити “допуск на рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районів, з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб”, ідеться в тексті указу.

Уряд також має забезпечити незастосування кількісних обмежень експорту та імпорту щодо товарів, переселення яких здійснюється через держкордон РФ на території зазначених районів або з таких територій (за винятком окремих видів товарів).

Крім того, уряд має визначити перелік товарів, на які не поширюватимуться зазначені правила. Уряду також доручено визначити пункти пропуску через кордон РФ, через які зазначені товари переміщуватимуться.

Як зазначено в документі, указ затверджено “з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України та недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади та погіршення ситуації внаслідок поширення нової коронавірусної інфекції”.

Указ набуває чинності з дня його підписання.

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