На Софійській площі провели акцію “Порожні стільці” на підтримку політв’язнів

Фото: Суспільне

На Софійській площі відбулася акція “Порожні стільці” на підтримку полонених та ув’язнених українців у Росії, анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

На площі у понеділок, 15 листопада, створили символічну інсталяцію з порожніх стільців, які нагадують про незаконно ув’язнених.

Власні листи до ув’язнених прочитали співачка Христина Соловій, акторка Рима Зюбіна, колишній політв’язень та журналіст Микола Семена, акторка Наталя Сумська, режисерка Ірина Цілик.

За інформацією Центру громадянських свобод щонайменше 300 українців знаходяться у полоні на Донбасі, ще 127 у в’язницях Росії та Криму.

За інформацією “Суспільного”, Христина Соловій написала листа до ув’язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка: “Дорогий Владиславе, Ми з вами не знайомі і я почуваюся дивно пишучи листа незнайомцеві. Але мені здається неможливо забути що в анексованому Криму тривають репресії. І тому я пишу вам листа, щоб привернути увагу до політичних в’язнів. Ваші листи з неволі змушують здригатися від жаху, по журналістські ви описуєте те чого взагалі немає бути в 21 столітті. Що стало на жаль вашим життєвим досвідом, тортури, знущання, незаконні затримання. Я вдячна Вам за сміливість писати вам публічно. Ви обрали роботу журналіста вже знаючи життя і розуміючи що за нею стоїть, і я схиляюся перед вашою сміливістю продовжувати їздити в Крим, висвітлювати правду. Мабуть, саме ця правда їм і не сподобалася. Я не уявляю як вам нестерпно важко, я не знаю як можна допомогти дієво, але я точно впевнена що справедливість варта, щоб за неї боротися”.

“Я прийшов підтримати сьогодні Наталію Стаценко. Це активістка з Донбасу, яка зараз піддається репресіям в Донецьку. Вона утримувалась спочатку в славнозвісній “Ізоляції”, потім була переведена в СІЗО міста Донецька і зараз перебуває під судом. Їй дуже тяжко, тому що вона і її дочка – хворі люди. Як раз перед затриманням їй мали робити операцію, але найманці не дозволили їй побути на волі до операції, заарештували її, що посилює всю її трагедію і всі її страждання. Зараз вона перебуває під судом у дуже тяжкому стані”, – розповів Суспільному колишній політв’язень та журналіст Микола Семена.

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