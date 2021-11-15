ЛитПолУкрбриг приєдналася до навчань “Кленова арка – 2021”

У Грузії розпочалися двотижневі командно-штабні навчання “Кленова арка – 2021” (Maple Arch-21) за підтримки Канадської тренувальної місії.

Про це інформує пресслужба бригади в фейсбуці.

До Грузії вирушили й військовослужбовці ЛитПолУкрбриг. Загалом до маневрів також залучили військовослужбовців з Канади, Грузії й Туреччини.

Навчання пройдуть у Спільному навчальному центрі НАТО – Грузія (JTEC).

У цьому році до “Кленової арки” приєдналися 350 військових.

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