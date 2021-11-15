ЛитПолУкрбриг приєдналася до навчань “Кленова арка – 2021”

У Грузії розпочалися двотижневі командно-штабні навчання “Кленова арка – 2021” (Maple Arch-21) за підтримки Канадської тренувальної місії.
Про це інформує пресслужба бригади в фейсбуці.
До Грузії вирушили й військовослужбовці ЛитПолУкрбриг. Загалом до маневрів також залучили військовослужбовців з Канади, Грузії й Туреччини.
Навчання пройдуть у Спільному навчальному центрі НАТО – Грузія (JTEC).
У цьому році до “Кленової арки” приєдналися 350 військових.
Читайте також:
У Польщі пройшли спільні навчання WYDRA-21 за участю ЛитПолУкрбриг. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!