СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / Військо / ЛитПолУкрбриг приєдналася до навчань “Кленова арка – 2021”

ЛитПолУкрбриг приєдналася до навчань “Кленова арка – 2021”

15/11/2021 12:21

У Грузії розпочалися двотижневі командно-штабні навчання “Кленова арка – 2021” (Maple Arch-21) за підтримки Канадської тренувальної місії.

Про це інформує пресслужба бригади в фейсбуці.

До Грузії вирушили й військовослужбовці ЛитПолУкрбриг. Загалом до маневрів також залучили військовослужбовців з Канади, Грузії й Туреччини.

Навчання пройдуть у Спільному навчальному центрі НАТО – Грузія (JTEC).

У цьому році до “Кленової арки” приєдналися 350 військових.

Читайте також:
У Польщі пройшли спільні навчання WYDRA-21 за участю ЛитПолУкрбриг. ФОТО

Унікальних переглядів: 30
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР відкрило справу після аудиту державних дач високопосадовців

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після перевірки Комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” та Будинку відпочинку “Конча-Заспа”. Цими базами керує Державне управління справами. Про це йдеться у відповіді Державної аудиторської служби...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse