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На Житомирщині відкрили пам’ятник отаманці Марусі. ФОТО

14/11/2021 11:23

У місті Коростишів на Житомирщині відкрили пам’ятник отаманці Марусі (Олександрі Соколовській) та її батькові й трьом братам-отаманам, які також були героями Визвольної війни українців 1918-1921 років.

Відкриття монумента відбулося в суботу, 13 листопада.

“Пам’ятник славній Отаманці Марусі – Олександрі Соколовській – відкрито сьогодні у Коростишеві. Її сміливість та подвиги в ім’я України так добре для усіх нас описав Василь Шкляр у романі «Маруся». Пан Василь і сьогодні на відкритті виступив із натхненним словом про неї. Вклонився пам’яті славної Марусі і я”, – написав у фейсбуці політик, колишній віцепрем’єр-міністр і міністр культури В’ячеслав Кириленко.

Письменник Василь Шкляр біля монумента отаманці Марусі й родині Соколовських. Фото: ФБ В’ячеслав Кириленко

Як розповів у коментарі “Суспільному” коростишівський міський голова Іван Кохан, автором монумента є скульптор Віталій Рожик.

“Віталій Рожик безкоштовно виготовив пам’ятник родині Соколовських. Монумент складається зі стели та інформаційної таблички. А ініціаторами встановлення пам’ятника виступили історики-краєзнавці та письменники, з-поміж яких – Володимир Гонський та Василь Шкляр“, – повідомив  Кохан.

Фото: Наталія Дехтієвська

Після відкриття монумента в Коростишеві багато хто з присутніх вирушив на Черняхівщину до рідного села Соколовських Горбулева, де вшанували пам’ять отамана Олекси Соколовського на місці його поховання біля тамтешньої церкви.

У грудні 2022 року виповниться 120 років від дня народження Олександри Соколовської, яка, ймовірно, назавжди залишилася 16-річною.

Фото: ФБ В’ячеслав Кириленко

“Перед моїми очима й по сьогодні стоїть постать стрункої, невеличкої зростом дівчини, що була одягнута по-мужеськи. Їздила верхи як найкращий козак. Добре володіла рушницею, як і її брати, була відважного десятка і серед повстанців користувалася авторитетом”, − писав про 16-річну отаманку Марусю хорунжий армії УНР Микола Фещенко-Чопівський.

Отаманка Маруся. Малюнок невідомого автора (джерело − Історична правда)

Довідка
Олександра Соколовська народилася 14 грудня 1902 року у Горбулеві на Житомирщині.
Вона була останньою, восьмою, дитиною дяка Тимофія Соколовського та Явдохи Квасніцької. Це була сім’я української патріотичної сільської інтелігенції – одна з тих, що стали ідеологами та організаторами Національно-визвольної війни українства 1917–1920-х років.
Після загибелі своїх братів-отаманів 16-річна Саша Соколовська перейняла провід над повстанцями.
Отаманка Маруся очолила загін із 1000 козаків – 300 кінних і 700 піших вояків.
Відомо, що в серпні 1919 року вона співдіяла з частинами Української Галицької Армії, які наступали на Київ.
Ймовірно, вона загинула наприкінці листопада 1919 року в бою під Фастовом. Проте є й свідчення про те, що Маруся ще довго воювала і згодом через Румунію емігрувала в Канаду.

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