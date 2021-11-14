Ізраїль різко відреагував на антисемітський марш у Польщі

Спалення копії Калішського статуту націоналістами на акції 11 листопада 2021. Фото: NPTV.PL

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію польських націоналістів, яка відбулася в місті Каліш 11 листопада, в День незалежності країни.

“Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі”, – написав міністр у Twitter, про що інформує “Європейська правда”.

Міністр додав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські виступи в Каліші.

“Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду й очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті”, – заявив Лапід.

Як розповіло польське видання Onet, 11 листопада в Каліші пройшов марш, учасники якого під антисемітськими гаслами вийшли на ринкову площу та спалили там копію Калішського статуту – привілею для євреїв від 1264 року.

Лідери маршу – Пйотр Рибак, відомий спаленням опудала єврея у Вроцлаві, та проросійський актор Войцех Ольшанський, який використовує псевдонім Александр Яблоновський, – були оштрафовані лише за нецензурну лексику.

Марш у Каліші був сповнений антисемітських гасел – таких, як “Смерть євреям”, “Ми поженемо польськомовну голоту в Ізраїль” та ін. На площі були присутні поліцейські та представник мера Каліша. Прокуратура знала про проведення акції, проте зібрання націоналістів ніхто не переривав.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна засудив марш у Калуші, заявивши, що річницю відновлення незалежності 11 листопада використали для розпалювання ненависті, антисемітизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості.

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