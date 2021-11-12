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Справа Шеремета: адвокат звернув увагу, як омбудсман Денісова активно захищає права Саакашвілі, на відміну від прав Юлії Кузьменко

12/11/2021 15:02

Адвокат обвинуваченої у “справі Шеремета” Юлії Кузьменко звернув увагу на те, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова значно більш активно захищає права затриманого в Грузії Михеїла Саакашвілі, ніж права Кузьменко та багатьох інших ув’язнених українських громадян.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, йдеться на сторінці Free Dr Kuzmenko.

Зазначається, що 23 квітня 2020 року захисник Кузьменко адвокат Тарас Безпалий звертався зі скаргою до Денісової.

“У своїй скарзі адвокат просив звернути особливу увагу на низку грубих порушень, вчинених відносно Юлії, зокрема: незаконне затримання без належних на те правових підстав; упередженість органу досудового розслідування під час збирання та дослідження доказів; протиправне утримання Юлії під вартою понад розумно допустимий час і, при цьому, без дотримання стандарту обґрунтованої підозри; ставлення, що принижує гідність особи, під час утримання в ізоляторі тимчасового тримання; умисна та очевидна фальсифікація основного доказу – Висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної, психологічної експертизи та криміналістичного аналізу ходи) тощо”, – йдеться в повідомленні.

Адвокат вважає, що Денісова вчинила “суб’єктивно та упереджено”, бо у її відповіді від 5 травня 2020 року йшлося про те, що обмудсмен звернулася до Головного управління Національної поліції в Києві “із проханням організувати перевірку дотримання прав та свобод осіб, що утримуються в ізоляторі тимчасового тримання, та перенаправленням скарги адвоката до Офісу Генерального прокурора”.

Разом з тим, захисник Кузьменко наводить статистику звернень Денісової щодо затриманого в Грузії Саакашвілі – протягом двох тижнів йдеться про понад 15 заходів, зокрема безпосередня зустріч з адвокатами Міхеіла, його батьками та ним безпосередньо, привернення уваги міжнародної спільноти до вказаної ситуації шляхом виступів на телеканалах, зустрічей з представниками інших країн, офіційних заяв Уповноваженого.

“У своєму повідомленні у ЗМІ Ви наголосили, що “справа Міхеіла Саакашвілі визнана першочерговою”. Водночас чим обґрунтовується встановлення пріоритету у цій справі над іншими, а також очевидна нерівноцінність у зусиллях, що докладаються з метою захисту особи від протиправних дій?” – акцентується в повідомленні.

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