Росія протягнула в ООН суперечливу резолюцію про нацизм

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Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив суперечливий проєкт російської резолюції про боротьбу з героїзацією нацизму, яку традиційно не підтримують демократичні країни, а США й Україна голосують проти.

Про це повідомляє “Укрінформ” у п’ятницю, 12 листопада.

Документ містить рекомендацію державам-членам ООН вжити заходів, зокрема й на законодавчому рівні, щодо запобігання перегляду підсумків Другої світової війни, а також щодо заперечення воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

“На превеликий жаль, незважаючи на цілком пристойну та важливу назву документа, формулювання його положень не дає можливості підтримати її тим державам, котрі найбільше постраждали під час Другої світової війни, і тим, які входили в антигітлерівську коаліцію, зокрема країни Європи та Північної Америки”, – сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, ця резолюція є класичним прикладом маніпулювання Генеральною асамблеєю ООН шляхом підбору правильним фраз та наративів з метою спотворення картини сьогодення, а також приховування злочинів сталінізму на теренах України та Європи в цілому.

“Боротьба з нацизмом та всілякими формами расизму, расової дискримінації, ксенофобії, антисемітизму та інших проявів нетерпимості не буде насправді ефективною без визнання Москвою ролі Сталіна у розпалюванні Другої світової війни“, – наголосив Кислиця.

Публічне “каяття” Кремля щодо цього “сприяло би припиненню наявної в Росії широкої практики нетерпимості, яка лише посилюється через державну політику прославляння культу Сталіна“, пояснив постпред.

При цьому він висловив сподівання, що в майбутньому на розгляд Генасамблеї таки буде винесено резолюцію, яка засуджуватиме злочини проти людяності з боку тоталітарних режимів і за яку проголосують “усі держави, що зазнали мільйонних людських втрат, як і Україна, для подолання нацизму”.

Проєкт резолюції “Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості”, Генасамблея розглядає протягом останніх восьми років.

Перед винесенням її сесію Генеральної асамблеї для голосування її розглядає Третій комітеті, що займається питаннями соціального та гуманітарного характеру й правами людини.

За цей документ не голосують країни Європейського Союзу, Велика Британія, Туреччина, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та інші.

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