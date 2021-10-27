СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2825733 +22574
Летальні випадки:
65628 +692
Одужали:
2401705 +11593
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14154508 (+72231). Оновлено: 08:30 27.10.2021
Home / Світ / Росія / У російському Челябінську виявили масове поховання жертв сталінських репресій

У російському Челябінську виявили масове поховання жертв сталінських репресій

27/10/2021 15:40

У Челябінську (Російська Федерація) мешканці котеджного мікрорайону Шершні, що в центрі міста, під час прокладання каналізації виявили масове поховання людських останків.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Місцеві історики вважають, що це – одна з братських могил жертв сталінських репресій, адже неподалік Шершнів розташоване вже відоме місце поховання репресованих – Золота гора.

У місцеві шахти скидали тіла розстріляних у період сталінського терору. За офіційними даними, тут під землею можуть бути останки майже 12 тисяч людей.

Наприкінці 90-х років минулого століття людські останки з кульовими отворами в черепах знаходили і в самих Шершнях – саме під час будівництва котеджів.

Тоді Слідчий комітет РФ не підтвердив гіпотезу про їхню приналежність жертвам репресій.

Останки поховали “у межах кладовищ Челябінська”, точне місце влада не назвала. Краєзнавці вимагали провести ретельні дослідження поховань, але цього зроблено не було.

За фактом нових знахідок управління Слідчого комітету РФ у Челябінській області призначило перевірку.

При цьому мешканці селища Шершні повідомляють, що поліція та експерти забрали з собою лише кілька черепів та кісток.

Десятки останків, що залишилися, мешканцям запропонували викопати самостійно, після чого вивезти їх на сміттєзвалище.

Читайте також:
У Росії керівнику карельського “Меморіалу” Дмитрієву збільшили термін ув’язнення

Унікальних переглядів: 23
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під час модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 мільйонів, – СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській гідроакумулюючій електростанції. За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse