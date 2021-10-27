У російському Челябінську виявили масове поховання жертв сталінських репресій

У Челябінську (Російська Федерація) мешканці котеджного мікрорайону Шершні, що в центрі міста, під час прокладання каналізації виявили масове поховання людських останків.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Місцеві історики вважають, що це – одна з братських могил жертв сталінських репресій, адже неподалік Шершнів розташоване вже відоме місце поховання репресованих – Золота гора.

У місцеві шахти скидали тіла розстріляних у період сталінського терору. За офіційними даними, тут під землею можуть бути останки майже 12 тисяч людей.

Наприкінці 90-х років минулого століття людські останки з кульовими отворами в черепах знаходили і в самих Шершнях – саме під час будівництва котеджів.

Тоді Слідчий комітет РФ не підтвердив гіпотезу про їхню приналежність жертвам репресій.

Останки поховали “у межах кладовищ Челябінська”, точне місце влада не назвала. Краєзнавці вимагали провести ретельні дослідження поховань, але цього зроблено не було.

За фактом нових знахідок управління Слідчого комітету РФ у Челябінській області призначило перевірку.

При цьому мешканці селища Шершні повідомляють, що поліція та експерти забрали з собою лише кілька черепів та кісток.

Десятки останків, що залишилися, мешканцям запропонували викопати самостійно, після чого вивезти їх на сміттєзвалище.

Читайте також:

У Росії керівнику карельського “Меморіалу” Дмитрієву збільшили термін ув’язнення