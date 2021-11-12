СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3179577 +24058
Летальні випадки:
75607 +750
Одужали:
2594679 +21941
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15128821 (+61714). Оновлено: 08:22 12.11.2021
Home / Україна / Межа закону / На Кіровоградщині СБУ викрила масштабну схему “торгівлі” дозволами на зброю

На Кіровоградщині СБУ викрила масштабну схему “торгівлі” дозволами на зброю

12/11/2021 17:03

У Кіровоградській області Служба безпеки України викрила масштабну схему “торгівлі” дозволами на зброю.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“СБУ викрила системну корупцію у дозвільній системі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. У ході спецоперації нейтралізовано злочинну групу”, – ідеться в повідомленні.

Зловмисники без законних підстав видавали дозвільні документи на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку у селищних радах регіону. За кожне посвідчення вимагали 500 доларів хабаря.

Встановлено, що організатори групи – двоє посадовців поліції.

За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей.

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Під час проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що до складу “псевдодружинників” входить 200 осіб, які отримали й планують отримати незаконно оформлені “дозволи”.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання мір запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Читайте також:
На Кіровоградщині очисні відходи скидали в Інгул, регіон був на межі екокатастрофи, – СБУ

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Шмигаль пояснив, чому Держкіно відокремили від МКІП

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Державне агентство України з питань кіно відокремили від Міністерства культури та інформаційної політики, щоби посилити орган. Про це повідомляє “Укрінформ” у п’ятницю, 12...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse