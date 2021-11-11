Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов, фото пресслужби ХМР

Ігор Терехов склав присягу та офіційно став харківським міським головою.

Про це в четвер, 11 листопада, повідомляє пресслужба мерії.

“Я, Ігор Терехов, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що вірно служитиму громаді та народу України, дотримуватимусь Конституції та законів України, сприятиму їх втіленню в життя, охоронятиму права, свободи та законні інтереси жителів міста Харкова, сумлінно виконуватиму свої посадові обов’язки”, – цитує Терехова його пресслужба.

Голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко вручила йому посвідчення та посадовий нагрудний знак мера Харкова.

Харківський міський голова обирається на п’ять років та здійснює свої повноваження на постійній основі. Він очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради.

У мерії додали, що 31 жовтня Ігор Терехов виграв позачергові вибори міського голови: за нього проголосували 146 240 виборців, або 50,66% загальної кількості тих, хто проголосував.

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