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СБУ пояснила, чому внесла російського гумориста Галкіна до “чорного списку”

11/11/2021 15:05

Служба безпеки України пояснила, чому внесла російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про це інформує “Детектор медіа” із посиланням на пресцентр СБУ.

“Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо”, – ідеться у документі.

У спецслужбі зауважили, що порядок формування такого переліку визначений ч. 6 ст. 15 Закону України “Про кінематографію”. Згідно зі статтею закону, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури та інформаційної політики, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Джерело: “Детектор медіа”

У СБУ додали, що можуть розголошувати інформацію щодо контрозвідувальної діяльності лише в рамках правових обмежень.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України на початку листопада внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Україна

СБУ пояснила, чому внесла російського гумориста Галкіна до “чорного списку”

Служба безпеки України пояснила, чому внесла російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Про це інформує “Детектор медіа” із посиланням на пресцентр...

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