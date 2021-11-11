На Тернопільщині відкрили пам’ятник букві “Ї”

Фото: пресслужба Лановецької міськради

У місті Ланівці в Тернопільській області до Дня української писемності та мови, який відзначали 9 листопада, відкрили пам’ятник букві “Ї”.

Про це інформує пресслужба Лановецької міської ради.

Мистецький об’єкт “Українська мова – унікальна” виготовив коваль Василь Гудима.

Встановили пам’ятник у центрі міста.

Раніше там стояв постамент “першим комсомольцям Лановецького району”, який демонтували в рамках декомунізації.

Зазначається, що це єдина арт-інсталяція такого типу в Україні.

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