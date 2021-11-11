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ДБР повідомило начальнику охорони Януковича про підозру в дезертирстві

11/11/2021 10:55

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони – начальнику Служби безпеки президента.

Про це в четвер, 11 листопада, інформує пресслужба ДБР.

На початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича.

Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. Також діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони.

Слідство встановило, що колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України.

Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

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