Лєбєдєв, Захарченко та інші: ДБР оголосило нові підозри у злочинах проти Майдану дев’ятьом силовикам часів Януковича

Державне бюро розслідувань 9 листопада повідомило про нові підозри у злочинах, пов’язаних із розгоном і розстрілами активістів Майдану 18-20 лютого 2014 року, дев’ятьом силовикам часів президентства Віктора Януковича.

Усі вони уже багато років перебувають у розшуку, тому правоохоронці відправили їм підозри на останні відомі поштові адреси, пише DW.com.

У своїх повідомленнях ДБР та офіс Генерального прокурора не називають імен підозрюваних. Проте перелічують посади, з яких можна зрозуміти, що йдеться про колишніх міністра оборони Павла Лєбєдєва, голову Служби безпеки України Олександра Якименка, його першого заступника – керівника Антитерористичного центру Володимира Тоцького, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка, командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, виконувача обов’язків начальника столичної міліції Валерія Мазана, його заступника Петра Федчука, а також командира київського “Беркута” Сергія Кусюка.

ДБР називає колишніх українських силовиків “організованою злочинною групою“, яка мала на меті припинення протестів у центрі Києва.

Як писала “Новинарня“, попереднього тижня ДБР та офіс Генпрокурора виписали підозру в керівництві цим угрупованням експрезиденту-втікачу Януковичу.

Правоохоронці інкримінують Януковичу, Захарченку, Мазану та Кусюку організацію терористичного акту проти так званої “мирної ходи” мітингувальників до Верховної Ради України 18 лютого 2014 року. ДБР та офіс Генпрокурора не пояснюють, які саме з подій того ранку вони розцінюють як теракт, однак зазначають, що в результаті нього загинули четверо громадян, а ще десятеро отримали поранення.

Окрім цього правоохоронці інкримінують силовикам перевищення владних повноважень через використання міліціонерами та військовими зброї і спецзасобів для розгону мітингувальників. Усім підозрюваним також закидають незаконне перешкоджання мирним зібранням, умисні вбивства, замахи на вбивства та заподіяння активістам тяжких тілесних ушкоджень. Офіс Генпрокурора стверджує, що від дій групи загинули 67 громадян, отримали травми 887 цивільних і 132 правоохоронці.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що досі ДБР змогло підтвердити причетність підозрюваних до 468 епізодів подій 18-20 лютого 2014 року, а тепер інкримінує їм загалом 1019 епізодів.

Як відомо, ДБР розслідує справу проти Януковича та його силовиків за їх відсутності. Це стало можливим після того, як у квітні 2021 року Верховна Рада спростила заочне судочинство – для нього більше не потрібен розшук підозрюваного через Інтерпол. Ця міжнародна організація відмовляється вносити Януковича та колишніх міліціонерів у свої розшукові списки через імовірність їхнього політичного переслідування.

Віктора Януковича вже один раз засудили заочно – 2019 року його визнали винним у держзраді та призначили покарання у 13 років позбавлення волі.

Читайте також:

Адвокат Майдану Євгенія Закревська: Вже торік суд виніс би вирок винним за розстріл на Інститутській, але підозрюваних віддали Росії