Під час транспортування загиблого бійця 24-ї бригади для поховання на Львівщину в Пирятині помер молодший сержант Геннадій Писаренко

Під час транспортування загиблого бійця 24-ї окремої механізованрої бригади ЗСУ Віталія Павлиського для поховання на Львівщину в Пирятині помер молодший сержант Геннадій Писаренко.
Про це у середу, 10 листопада, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
“Під час транспортування тіла загиблого захисника України із району ООС у Львівську область на заправці у місті Пирятин помер наш земляк, молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко. Це дуже психологічно скаладна робота – повертати додому загиблих героїв”, – написала у ФБ Губа.
Водій Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ “Евакуація 200” , який займається перевезенням загиблих бійців, пише сайт “Вголос”.
Надзвичайна подія трапилась 9 листопада, близько 21:10 поблизу міста Пирятин Полтавської області. Геннадію Писаренку раптово стало погано. Він зупинив авто на одній із АЗС. Коли вийшов на вулицю із автівки, то знепритомнів і помер.
За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
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