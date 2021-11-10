Начальник Генштабу генерал Шаптала завершив навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі

Фото пресцентру ГШ ЗСУ

У Києво-Могилянській бізнес-школі Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбувся випуск учасників програми “Стратегічне лідерство у секторі безпеки та оборони”.

Диплом магістра публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони України отримали у середу, 10 листопада, 45 випускників, серед яких представники Міноборони та Збройних сил України, а також інших складових сектору безпеки і оборони країни.

Серед них, зокрема:

голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;

начальник Генерального штабу ЗС України Герой України генерал-лейтенант Сергій Шаптала;

представник Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький;

командувач повітряного командування «Центр» генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

“Я би хотів сказати про освіту не як інструмент здобуття знань, вмінь, навичок, а про освіту як культуру, можливо, як релігію. Особисто я до цього прийшов, коли отримав свою першу золоту медаль. Вона мене спонукала до того, щоб постійно вчитися. Ті, хто обрали навчання за Програмою «Стратегічне лідерство у секторі безпеки і оборони України», зробили абсолютно правильно. Це чудова можливість отримати знання в державному управлінні”, – цитує Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його пресслужба.

Програма “Стратегічне лідерство в секторі безпеки та оборони України” була розроблена і реалізується в партнерстві з РНБО та офісом президента України та за підтримки міжнародних партнерів — оборонних інституцій США, Канади, Великої Британії, Представництва НАТО в Україні.

Це відкрита, стратегічна, сучасна безпекова та військова освітня платформа зі ступенем МРА Києво-Могилянської бізнес-школи. Програма призначена для сприяння розвитку спільноти керівників, що ухвалюють стратегічні рішення у секторі, та які поділяють спільне розуміння та цілісний державний підхід до трансформації сектору безпеки та оборони і його подальшого системного розвитку.

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