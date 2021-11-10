На Львівщині від ускладнень COVID-19 помер “кіборг” Володимир Клепач

У Львівській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер захисник Донецького аеропорту Володимир Клепач.
Про це в середу, 10 листопада, повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський у фейсбуці.
“Сумна звістка для всієі Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківчанин Володимир Клепач. Щирі співчуття рідним та близьким”, – написав Вольський.
Володимир Клепач – боєць-доброволець сьомої роти 80-ї десантно-штурмової бригади, захисник Донецького аеропорту, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.
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