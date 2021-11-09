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З армії Естонії почали звільняти антивакцинаторів, – ЗМІ

09/11/2021 10:24

Сили оборони Естонії нещодавно звільнили групу професійних військовослужбовців та цивільних працівників через їх відмову вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

Про це в неділю, 7 листопада, повідомляє мілітарний портал Defencе24 з посиланням на естонські ЗМІ.

За словами представника естонської армії, наразі зі служби звільнили 46 осіб, зокрема 30 військовослужбовців (у тому числі 8 офіцерів) та 16 цивільних працівників. Усі вони не представили у встановлений термін сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 та інших захворювань і, попри нагадування, офіційно відмовилися від вакцинації.

З цієї групи 13 осіб брали активну участь у закордонних місіях у таких країнах, як Афганістан, Боснія та Герцеговина, Ліван та Малі. Скрізь потрібні щеплення від вірусів гепатиту А і В, а також деяких інфекційних захворювань, таких як тиф, сказ і жовта лихоманка. Спочатку група противників щеплень становила 65 осіб, але, зрештою, після проведення роз’яснювальної роботи та консультації з лікарем 19 з них вирішили зробити необхідні щеплення.

Зазначається, що всі звільнені через відсутність щеплень повністю усвідомлювали кінцевий результат своєї відмови. Відповідне рішення командувача Сил оборони Естонії генерал-лейтенанта Мартіна Херема щодо осіб, які не вакцинуються, раніше було доведено до особового складу. Всі цивільні та військові службовці естонської армії мали надати докази вакцинації, її заплановану дату або медичні протипоказання до її проведення.

Програму вакцинації в естонській армії було запроваджено після того, як аналітика показала, що армія може втратити до 40% своєї бойової готовності через коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, що вакцинація обов’язкова і для українських військових, а також цивільних працівників Збройних сил України.

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