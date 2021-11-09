Pandora Papers: президентові Чилі Піньєрі оголосили імпічмент

Президент Чилі Себастьян Піньєра

Нижня палата національного парламенту Чилі оголосила імпічмент президентові Себастьяну Піньєрі.

Як інформує AP у вівторок, 9 листопада, це трапилося через дані про його операції, оприлюднені у розслідуванні Pandora Papers.

Голосування за імпічмент зібрало мінімальні 78 голосів, необхідних у Палаті депутатів. Воно відбулося після сесії Сенату, яка тривала 20 годин.

67 із 155 депутатів проголосували проти імпічменту, зокрема декілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні.

Парламентарії вирішили усунути Піньєру через звинувачення у тому, що президент, нібито, сприяв продажу майна своєї родини, використовуючи офшорні компанії.

Опубліковані документи засвідчили, що один із синів Піньєри використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту “Домінга”, співвласником якого була родина президента.

Після цього голосування відбудеться розгляд питання про усунення від влади президента у Сенаті Чилі.

Піньєра навряд чи буде усунений верхньою палатою чилійського парламенту з 43 депутатів, де опозиція має лише 24 з 29 голосів, необхідних для відсторонення глави держави.

Читайте також:

Pandora Papers: Зеленський прокоментував звинувачення у відмиванні грошей в офшорах. ВІДЕО