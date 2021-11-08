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У ТКГ треба створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за держкордоном, – Банкова

08/11/2021 19:11

Офіс президента України закликав Москву співпрацювати в рамках “нормандського формату”, а також висловив думку, що в рамках Тристоронної контактної групи треба створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

Він нагадав, що нормандський формат є безальтернативним майданчиком для проведення перемовин щодо мирного врегулювання на сході України, і відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить на РФ.

“Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в Нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення”, – цитує Никифорова пресцентр ОПУ.

З його слів, делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв’язанні гуманітарних і соціальних питань.

“Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти “Мінська”, – сказав речник президента.

Никифором нагадав, що після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави української делегації в ТКГ.

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