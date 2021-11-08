До Медведчука в гості приїздили німецькі депутати від ультраправої партії, які виправдовували нацизм

Фото: пресслужба ОПЗЖ

Німецькі депутати зустрілися з головою політради партії “Опозиційна платформа – За життя”, нардепом, підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком у нього вдома.

Про візит, який відбувся на початку листопада, повідомила пресслужба політсили, оприлюднивши відповідне відео з імпровізованого брифінгу.

“Політики обговорювали різні питання: політичне переслідування українського опозиціонера, енергетичну кризу в Україні і, звичайно ж, встановлення миру на Донбасі”, – передають у партії.

“Європейський Союз і особливо Німеччина завжди просять людей стояти за демократію. Але те, що ми спостерігаємо тут, – це порушення закону, і це абсолютно суперечить будь-якому правовому стандарту Європейського Союзу. І якщо Україна хоче потрапити до ЄС, то вона не повинна порушувати цих законів. Для нас очевидно, що Віктор – політичний ув’язнений і що він – український Вацлав Гавел”, – заявив член Комітету із зовнішньої політики Бундестагу Петр Бистронь.

Разом з тим, журналіст Денис Казанський пише, що делегація представляла ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини”.

“… Націоналістична партія, яка постійно потрапляє у скандали через свою ксенофобську риторику. Депутати цієї політсили неодноразово виправдовували дії нацистської Німеччини. Тобто, це саме ті люди, кого сам Медведчук та ОПЗЖ називають “фашистами”. І тут виходить, що ці фашисти приїжджають у гості до Медведчука і виступають на його підтримку, а він цією підтримкою пишається. Тобто, ОПЗЖ репетує про розгул націоналізму. Рабинович із трибуни Ради співає “Вставай, страна огромная”. При цьому депутати ОПЗЖ тісно співпрацюють із німецькими націоналістами… Знову головні борці з фашизмом виявилися найкращими друзями фашистів”, – іронізує Казанський у своєму телеграм-каналі.

Як інформувала “Новинарня“, у лютому 2020 року представники німецької правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” приїжджали до окупованого Луганська, де брали участь в заході угруповання “ЛНР”.

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