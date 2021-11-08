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“Відмінні результати”: БТР “Хорунжий” пройшов заводські випробування з турецьким озброєнням

08/11/2021 18:32

“Науково-виробниче об’єднання “Практика” провело заводські випробування модернізованого БТР-60 у версії “Хорунжий” з турецьким озброєнням.

Випробування відбулися на полігоні навчального центру “Десна” за участі турецького посла та генерального директора турецької компанії Aselsan, повідомили в НВО “Практика”.

Тестування бойового модуля SARP KPVT, який був встановлений на БТР-60 “Хорунжий”, проводилися за програмою та методикою оцінки точності стрільби, яка розроблена фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
SARP KPVT у якості основного озброєння використовує 14,5-мм кулемет КПВТ та має можливість завантаження боєприпасів зсередини машини і важить близько 400 кг.

Під час випробувань екіпажі Збройних сил України та представники компаній “Практика” та Aselsan виконали вправи із практичної стрільби з ходу та з місця по цілях, що з’являються та рухаються в наступальному бою.

“За декілька діб, під час денних та нічних маршів, подолання спеціальних перешкод техніка виробництва ПрАТ НВО “Практика” із встановленими бойовими модулями компанії “Aselsan” пройшла сотні кілометрів і показала відмінні результати проходження перешкод“, – повідомили в НВО “Практика”.

Перевірялись як вогнева потужність озброєння, так і працездатність елементів системи бойового модуля, які складаються з приладів спостереження з можливістю денного та нічного бачення, лазерного далекоміра й лазерного маркувальника.

Відбувалося коригування балістики у відповідності з метеорологічною інформацією та типом боєприпасів, дистанційне керування тощо.

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