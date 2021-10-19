Данілову показали, як модернізують БТРи та виготовляють “Козаки”

Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відвідав акціонерне товариство “Науково-виробниче об’єднання “Практика”, яке виконує контракти для Збройних сил України в рамках державного оборонного замовлення.

Про це у вівторок, 19 жовтня, інформує пресслужба РНБО України.

Зазначається, що Данілов ознайомився з процесом модернізації БТР-60/70, а також з виробництвом бойових броньованих колісних машин “Козак-2”, “Козак-2М1”, “Козак-5”.

За словами генерального директора підприємства Олега Висоцького, бронеавтомобілі сімейства “Козак” сьогодні не мають конкурентів серед вітчизняних зразків, а у світі з ними “конкурують до 10 виробників”.

За останній час у машинах “Козак” застосовано понад 40 новацій, необхідних для їхнього ефективного використання в сучасних бойових умовах.

“Зокрема особливу увагу приділяється протимінному та балістичному захисту, встановленню бойових модулів з дистанційним керуванням, підвищеній ергономічності тощо”, – йдеться в пресрелізі РНБО.

За словами Данілова, одним із пріоритетів реформування оборонно-промислового комплексу є “стимулювання приватної підприємницької ініціативи” у виконанні завдань розвитку вітчизняного ОПК, розбудова державно-приватного партнерства.

“Маємо забезпечувати приватні підприємства, які працюють на перемогу нашої країни у війні, достатнім обсягом замовлень”, – цитує секретаря Радбезу його пресслужба.

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