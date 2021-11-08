Білорусь на чверть століття продовжила перебування в країні двох військових об’єктів РФ, – ЗМІ

Вузол зв'язку Вілейка, ілюстративне фото

Угоди про розміщення на території Білорусі двох російських військових об’єктів, вузла зв’язку ВМФ у Вілейці та радіолокаційної станції у Барановичах, продовжили на 25 років.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс”, посилаючись на протоколи, опубліковані у понеділок.

Ще 20 жовтня міністри оборони РФ Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали документи про продовження термінів угод про розміщення цих двох об’єктів у Білорусі, але терміни тоді не називали.

43-й вузол зв’язку ВМФ РФ “Вілейка” та радіолокаційна станція “Волга” під Барановичами, що працює у складі російської системи попередження про ракетний напад, розташовані у Білорусі з 1995 року.

Згідно з довідкою “Інтерфаксу”, “Волга” вміє виявляти балістичні ракети, ідентифікувати та відстежувати їх, розраховуючи точки старту і падіння. Станція контролює території Західної Європи та райони патрулювання підводних човнів НАТО на півночі Атлантичного океану.

Вузол зв’язку “Вілейка” забезпечує зв’язок на наддовгих хвилях Головного штабу ВМФ РФ з атомними підводними човнами, які перебувають в різних частинах світу, а також проводить радіотехнічну розвідку, радіоелектронну боротьбу і працює в інтересах інших видів ЗС РФ.

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