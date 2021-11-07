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Українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, побивши в фіналі росіянина

07/11/2021 11:44

19-річний представник Одещини Юрій Захарєєв здобув для України єдину медаль на 21-му чемпіонаті світу з боксу, що закінчився в сербському Белграді. Зате ця нагорода – золота.

Як передає “Новинарня“, у фіналі вагової категорії до 71 кг (першої середньої) Захарєєв здолав представника Федерації боксу Росії Вадима Мусаєва.

Усі п’ять суддів віддали перемогу уродженцю Білгорода-Дністровського: чотири – з рахунком 30:27, один – 29:28.

Для Захарєєва це був перший дорослий чемпіонат світу в кар’єрі. На шляху до “золота” Юрій здобув п’ять перемог, зокрема над двома колишніми чемпіонами світу.

Таким чином, Захарєєв став першим українським чемпіоном світу з 2017 року.
Це загалом сьоме “золото” в історії України на аматорських чемпіонатах світу. Попередні чемпіони: Василь Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Євген Хитров, Олександр Усик (усі – 2011), Олександр Хижняк (2017).

Захарєєв є чинним чемпіоном світу серед молоді 2021 року та посідає третє місце в рейтингу BoxRec у своїй вазі.

Чемпіонат світу з боксу 2021 року серед чоловіків проходив у Белграді із 25 жовтня по 6 листопада. Вперше в історії світових першостей було розіграно медалі в 13 вагових категоріях.
Чемпіони отримали по 100 тисяч доларів призових. Срібні призери – по 50 000, бронзові (по два в кожній категорії) – по 25 тисяч доларів.
Загальний призовий фонд турніру становив $2,6 млн.

У загальному медальному заліку Україна з однією золотою нагородою посіла восьме місце. Переможці – Куба (3-0-2), Казахстан (2-2-1), США (2-2-0).

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