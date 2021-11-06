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Під Одесою до напівсмерті побили аграрія із Хмельниччини

06/11/2021 18:11

Поліція розслідує обставини завдання тілесних ушкоджень депутатові однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонщини та його дружині, на яких напали й сильно побили під Одесою.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області в суботу, 6 листопада.

“Чоловік у тяжкому стані у медичній установі, за його життя борються лікарі”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в передмісті Одеси невідомі “зупинили автомобіль подружжя, напали на нього та завдали тілесних ушкоджень водію та пасажирці”.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Інтернет-видання “Думська” пише, що постраждалий – депутат Мирненської ОТГ, значний аграрій.

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