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МОЗ розглядає “ковідну амністію” для тих, хто купив сертифікати

06/11/2021 11:42

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість “ковідної амністії” для тих, хто незаконно отримав документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це в п’ятницю, 5 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі журналістам, передає “Укрінформ“.

“Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої “ковідної амністії”. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення [оскільки дані про щеплення вже внесені в систему] – нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити”, – сказав Ляшко.

За його словами, у МОЗ також ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу коронавірусної хвороби у вакцинованих людей.

“Зараз створюється комісія, і [коли виявлена] буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори – що відбулося і чому людина померла”, – сказав міністр, додавши, що під час таких перевірок виявлятимуть випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

“Як правило, якщо людина важко переносить COVID-19, вона дуже часто зізнається, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію”, – зазначив Ляшко, якого цитує “Інтерфакс-Україна“.

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