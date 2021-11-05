Ще одна область з 8 листопада переходить у “червону” зону

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області”, – написав Немчінов.

Він нагадав про те, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає запровадження низки обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, повідомляє Урядовий портал.

За інформацією пресслужби Кабміну, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на засіданні Комісії ТЕБ та НС заявив, що у Волинській області спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за двома ознаками. Зокрема, йдеться про кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, а також про показник завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, який 1-3 листопада становив 66,7-66,9%.

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