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Рада внесла зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ

05/11/2021 17:52

Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України “Про Дисциплінарний статут ЗСУ”.

За це нардепи проголосували на засіданні у п’ятницю, 5 листопада, передає інформаційне управління апарату ВРУ.

Так, законом врегульовано питання:

  • відновлення норм Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо такого виду заохочення, як зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
  • механізму зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
  • надаються права таким військовим посадовим особам, як командир корпусу, командувач військ оперативного командування, командувач виду, окремого роду військ (сил) Збройних Сил України застосовувати дисциплінарні стягнення щодо підпорядкованих їм військовослужбовців не нижче тих прав, що надані їх підлеглим військовим посадовим особам;
  • надаються права командиру щодо військовослужбовця, якому накладено дисциплінарне стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність, прийняти рішення про переміщення цього військовослужбовця на нижчу посаду або звільнення його з військової служби.

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